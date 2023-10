Corigliano-Rossano, il divertimento non finisce mai: lungo weekend di eventi

StrettoWeb

Creare un cartellone continuo, dal basso, di manifestazioni dall’estate all’inverno. Questo il filo rosso seguito dall’Amministrazione Comunale nel promuovere e sostenere il Bando eventi – e quindi tutte quelle iniziative partite da associazioni e realtà presenti sul territorio – che si legano in perfetta armonia insieme a quelle ideate dall’ente comune. In questa scia si inserisce il cartellone organizzato per l’autunno, in attesa del Natale.

I primi eventi sabato e domenica prossimi, 28 e 29, ottobre

Partenza nel pomeriggio, alle ore 18.30, a Piazza Steri, con uno spettacolo di bolle ad opera di Slava. Pascal Slava è un vero artista delle bolle e riesce a coinvolgere i più grandi ed i più piccoli con giochi e coreografie che si costruiscono lentamente, arrivando fino al cielo, e lasciando sempre tutti stupiti per la loro durata e per il loro effetto.

Il sabato 28 però non finirà di certo in una bolla di sapone, anche se d’artista. Nel chiostro di San Bernardino, alle ore 21, avrà luogo un nuovo evento ludico della a.s.d. Hydra di Corigliano Rossano dal titolo “Escape Inquisition”, un momento aggregativo nella suggestiva cornice del Chiostro che darà la possibilità di vivere il Centro Storico cercando di risolvere rompicapi e misteri. E alle 21.30 di sabato 28 si torna alla musica a Piazza Steri con l’Orchestra all’Italiana, che si cimenteranno in un tributo ai grandi successi di Renzo Arbore e della canzone napoletana per chiudere in bellezza questo sabato ricco di appuntamento.

Sempre il 28 ottobre ma a Piazzetta Portofino dalle 15 alle 18 sarà presente il BIBLIOCAMPER nell’ambito delle iniziative per la valorizzazione della biblioteca Pometti. Proprio il 28 ottobre sarà sfogliato insieme all’educatrice “L’atlante dei luoghi che non esistono” che descrive mondi immaginari abitati da creature magiche. Dopo la lettura i bambini e le bambine saranno coinvolte in un’attività laboratoriale con colori e materiali per creare insieme il mondo di tutti. Il bibliocamper, biblioteca itinerante di comunità a cura di C.S.C. Credito Senza Confini società cooperativa sociale illustrerà inoltre i nuovi servizi offerti dalla biblioteca Pometti.

Domenica 29 appuntamento con la settima giornata nazionale della Camminata tra gli Olivi, ore 10 contrada Ciminata Greco, mentre nel pomeriggio dalle 16 da piazza San Francesco, nel centro storico di Corigliano, inizierà il terzo appuntamento della stagione concertistica di Corigliano-Rossano organizzata dall’istituto musicale Chopin, con il concerto itinerante “Centro Storico in festa”. Un vero e proprio tour musicale per le vie del centro storico di Corigliano.

“La destagionalizzazione degli eventi è importante per diversificare le entrate, aumentare la sostenibilità economica e ridurre la dipendenza da picchi stagionali – afferma l’assessore al Turismo, Costantino Argentino – può anche contribuire a promuovere il turismo sostenibile, migliorare l’esperienza dei partecipanti e sfruttare appieno le risorse locali in modo più uniforme durante tutto l’anno. Quello che stiamo promuovendo con i nostri cartelloni diversificati per stagione”.

“Destagionalizzare eventi culturali richiede un’attenta pianificazione, collaborazione e una visione a lungo termine – dichiara l’assessore alla Cultura, Alessia Alboresi. Queste strategie possono contribuire a garantire che la cultura sia un elemento essenziale della vita comunitaria durante tutto l’anno, favorendo allo stesso tempo il turismo culturale sostenibile. Vi invito a partecipare alle iniziative del bibliocamper per scoprire insieme un bene della nostra città che stiamo valorizzando come la Biblioteca Pometti”.

“Costruire dei momenti di aggregazione, piccoli e grandi, non rappresenta un aspetto marginale ma fa parte della vita della città – dichiara il sindaco Flavio Stasi – ed è per questo che abbiamo ideato un bando eventi che raccoglie le proposte dal basso che coprono l’intero anno. Non solo. In questo finesettimana si rivelano chiaramente anche gli indirizzi che abbiamo impartito, ovvero la valorizzazione di eventi che mettono in risalto e consentono di vivere le location più suggestive della città, a partire dai nostri centri storici. Sono convinto che lo sviluppo di questa collaborazione tra Comune e tessuto associativo della città costruirà calendari sempre più belli ed intensi”.