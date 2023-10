Corigliano-Rossano, la città degli incendi: un’altra auto in fiamme

StrettoWeb

Ancora un’altra auto in fiamme nella città di Corigliano-Rossano, nella zona marinara di Schiavonea: un escalation di incendi che sta destando non poca preoccupazione tra i cittadini. Solo tra sabato e domenica infatti, sono stati incendiati un lido e il veicolo in questione. Senza poi dimenticare l’episodio che ha colpito la sorella di Rino Gattuso, la cui macchina è stata data in pasto alle fiamme da ignoti.

L’ultimo episodio quindi, risale allo scorso weekend: verso le 4 del mattino, in via Barletta, un’Audi ha preso improvvisamente fuoco. Nonostante il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco, il veicolo è andato completamente distrutto. Anche in questo caso, le forze dell’ordine seguono la pista dolosa.