Corigliano-Rossano, i Carabinieri mettono a segno due arresti

I Carabinieri del Reparto Territoriale di Corigliano-Rossano hanno messo a segno ben due arresti nella giornata di ieri, confermando l’obiettivo di mantenere un presidio di legalità nella zona. Nello specifico, un 52enne di Mirto Crosia è stato fermato ieri nei pressi della stazione, in attuazione di uno specifico ordine di carcerazione. L’uomo infatti, deve scontare quasi due anni di pena residua per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. Il provvedimento è stato emesso dal Tribunale di Torino e riguarda episodi di violenza domestica: l’accusato è stato quindi condotto presso il suo domicilio dove terminerà di scontare la pena in regime di detenzione domiciliare.

Nel secondo caso invece, i militari del Nucleo Radiomobile hanno arrestato un 37enne residente nella zona di Schiavonea per aver ripetutamente violato la misura alternativa alla detenzione dell’affidamento in prova ai servizi sociali. Per tale motivo il Tribunale di Cosenza, che si è occupato del caso, ha revocato i servizi sociali e ripristinato la detenzione in carcere presso la Casa Circondariale di Castrovillari.