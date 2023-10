Corigliano-Rossano: approvato il progetto della rete fognaria di Contrada Giannone

StrettoWeb

E’ stato approvato in giunta il progetto di fattibilità tecnica ed economica della rete fognaria di via Coscia. Si tratta di una delle tante località presso le quali alla progressiva urbanizzazione non è corrisposta l’opportuna realizzazione delle opere primarie come rete fognaria ed illuminazione, problematiche che l’attuale amministrazione sta affrontando lungo l’intero territorio.

Si procederà dunque alla realizzazione di un sistema di smaltimento delle acque nere in via Coscia (località Giannone), frazione di Schiavonea del Comune di Corigliano-Rossano, attualmente sprovvista di rete fognaria per la cifra complessiva di quasi 600 mila euro, secondo la relazione tecnica ed il progetto redatto dal Settore 10 “Reti e Manutenzione”. L’esecuzione dei lavori è stata divisa in cinque lotti, si partirà con il primo del valore di oltre 180mila euro.

“Alcuni interventi in città sono attesi da quarant’anni e la rete fognaria in Contrada Coscia è uno di questi – ha commentato il sindaco Flavio Stasi – Non è affatto facile intervenire per realizzare opere primarie come l’illuminazione o la rete fognaria laddove l’urbanizzazione è stata realizzata decenni addietro: implica un lavoro di progettazione postumo ed il reperimento autonomo di fondi, ma credo che stiamo lanciando segnali importanti in questo senso”.

“Dalla realizzazione della pubblica illuminazione a Contrada Muzzari ed a via delle Cycas, fino alla realizzazione della strada di via Ibiza e di Pantano Martucci, ed oggi procediamo sul percorso di realizzazione della rete fognaria di un’altra località. Significa migliorare la qualità della vita della nostra città, ma significa anche restituire dignità ad una parte della nostra comunità: è la ragione per la quale ho chiesto di essere eletto ed è ciò su cui sto lavorando quotidianamente”.