Corigliano-Rossano, approvato un nuovo progetto di riqualificazione delle contrade

È stato approvato in giunta il progetto definitivo per la realizzazione di una nuova strada di collegamento e di una serie di interventi tecnici da portare a termine in contrada Amica. Tra le linee guida di questa amministrazione vi è quella di procedere nella programmazione di una serie di interventi mirati a riqualificare le contrade.

Intento dell’intervento è, dunque, quello di realizzare una nuova viabilità che consenta una maggior fruibilità di spazi ad uso collettivo come la Scuola Amica, l’impianto Sportivo e la Piazzetta attualmente difficilmente raggiungibili, se non con una strada di fortuna sterrata e senza una vera e propria urbanizzazione. Questo anche per valorizzare le opere già realizzate o in fase di realizzazione nell’area.

Lo studio di fattibilità, già presentato e ora approvato, prevede la costruzione di un anello viario di collegamento che connetta al resto della rete stradale la scuola, l’impianto sportivo, la piazza e l’area giochi, con marciapiede e illuminazione pubblica. In contrada Amica, negli anni, la crescita edilizia a ridosso della ss106 che non ha tenuto conto della formazione di adeguata viabilità di penetrazione, costituisce oggi un vincolo per la fruibilità delle aree che insistono a monte dell’abitato, che attualmente sono servite da una sola strada della larghezza di circa 5,00 m regolata da un semaforo.

Si tratta, poi, di una contrada che tra le altre cose, storicamente subisce maggiormente i disagi causati dalla presenza dell’impianto di trattamento rifiuti, di proprietà regionale, sito in località Bucita, sia in termini ambientali, che di traffico, che di potenziale sviluppo trasversale, per questa ragione è intenzione dell’Amministrazione realizzare opere di rigenerazione e miglioramento della qualità della vita nella frazione anche come opere di mitigazione del disagio ambientale mediante l’utilizzo delle quote compensative riconosciute all’ente comunale da parte degli organi di governo del sistema pubblico dei rifiuti.

“Questa amministrazione, nelle proprie linee di mandato, ha dato centralità alla rigenerazione urbana dell’intero tessuto cittadino nonché all’integrazione delle numerose e popolose contrade e frazioni della città – dichiara l’assessore all’assetto urbano Tatiana Novello – questo intervento doterà la contrada di collegamenti fondamentali, restituendo ai cittadini le aree destinate a servizi attualmente difficilmente fruibili”.

“Amica come tante altre contrade ha pochi spazi comuni e quelli che ha sono poco accessibili – dichiara il sindaco Flavio Stasi – questo intervento consentirà di vivere la zona e gli spazi pubblici in maniera diversa, rigenerando un’area e contribuendo a rigenerare l’intera contrada. La nostra attenzione, sulle diverse aree che compongono la nostra città è dimostrata nei fatti e continuerà ad esserci”.