Corigliano-Rossano, l’anonima incendi colpisce ancora: in fiamme l’auto del padre di un carabiniere

L’anonima incendi continua a colpire nella zona di Corigliano-Rossano: non cessano infatti gli atti vandalici nei confronti dei mezzi dei cittadini delle due aree urbane. L’ultimo episodio è avvenuto questa notte in Via Aldo Moro, nei pressi degli istituti scolastici del centro storico coriglianese. Ad andare improvvisamente a fuoco, la vettura del padre di un carabiniere che presta servizio a Cosenza.

Fortunatamente, non si registrano danni a persone o altri mezzi. Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco del reparto territoriale che hanno subito estinto le fiamme. Presenti inoltre i Carabinieri della città per i rilievi del caso. Si prosegue con le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente.