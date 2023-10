Cori offensivi contro la Polizia, DASPO per un tifoso di Vibo Valentia

StrettoWeb

Prosegue l’attività delle forze dell’ordine circa le attività dirette a contrastare episodi violenti durante le manifestazioni sportive: il Questore di Vibo Valentia, secondo quanto riportato dalla normativa vigente, ha emesso un DASPO (Divieto di Accesso a Manifestazioni Sportive) nei confronti di un tifoso di Vibo Valentia. Il soggetto, maggiorenne, si è reso protagonista di cori offensivi nei confronti della Polizia di Stato.

Munito di megafono, ha inneggiato a toni oltraggiosi invitando il resto della tifoseria a fare lo stesso: l’episodio risale al 18 ottobre scorso, in occasione della gara tra U.S. Vibonese Calcio e F.C. Lamezia Terme presso lo stadio Luigi Razza. Accusato di oltraggio a pubblico ufficiale, il giovane non potrà partecipare alle manifestazioni sportive per i prossimi due anni.