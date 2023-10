Coppa Nazionale “I Borghi più Belli d’Italia”: la Calabria tifa Tropea

StrettoWeb

Iniziative come la Prima Coppa Nazionale I Borghi più Belli d’Italia che da oggi, venerdì 27, fino a domenica 29 ottobre, si disputerà ad Albori, frazione di Vieste sul Mare, competizione di calcio a cinque che coinvolgerà ben 16 squadre, sono da apprezzare e sostenere perché riescono a coniugare i valori dello sport con il marketing territoriale. “La comunità intera – sottolinea il Sindaco Giovanni Macrì – non può che tifare e sostenere per i suoi atleti ed ambasciatori del Principato oltre i confini regionali”.

Dedicato ai piccoli centri che impreziosiscono con il loro patrimonio paesaggistico e culturale la Penisola, la Prima Coppa Nazionale I Borghi più Belli d’Italia è promossa dal portale Tuttotornei.com e patrocinata dall’associazione Borghi più Belli d’Italia e dal Centro Sportivo Italiano.

Insieme a Tropea si contendono il podio Albori – Vietri sul Mare (Campania), Anghiari (Toscana), Bellano (Lombardia), Boville Ernica (Lazio), Buccheri (Sicilia), Castroreale (Sicilia), Gangi (Sicilia), Gesualdo (Campania), Morano Calabro (Calabria), Monteverde (Campania), Novara di Sicilia (Sicilia), Petralia Soprana (Sicilia), San Marco d’Alunzio (Sicilia), Sarnano (Marche), Treia (Marche). – I borghi sono divisi in 4 gironi da 4 squadre ciascuna. Si inizia oggi, venerdì 27 con le fasi a gironi; domani, sabato 28, si terranno le semifinali e domenica 29, la finale e premiazione.