Reggio Calabria, Convention Heart 4 Heart: i cardiologi calabresi fanno il punto su prevenzione e nuove terapie in ambito cardiovascolare

StrettoWeb

Il 31 ottobre a Reggio Calabria, presso Hotel Excelsior, grande attesa per la Convention Heart 4 Heart, in cui i responsabili scientifici Prof. Michele Massimo Gulizia e Fabiana Lucà insieme ai cardiologi ospedalieri calabresi e ai quadri nazionali ANMCO (Associazione Medici Cardiologi Ospedalieri) faranno il punto su prevenzione e nuove terapie in ambito cardiovascolare. Nel corso della convention verranno presentati i nuovi dati sulle malattie cardiovascolari in Calabria, in particolare sullo scompenso cardiaco e sulla gestione del post-infarto.

Il Prof. Michele Gulizia – Direttore Cardiologia dell’Ospedale Garibaldi Nesima di Milano e responsabile del Settore Operativo del Progetto Nazionale di Prevenzione Cardiovascolare Banca del Cuore-dichiara: “La prevenzione diventa ancora più determinante dopo la recente pandemia, poiché il Covid ha agito sulle patologie del cuore a diversi livelli: nelle persone colpite dal virus ha generato infiammazioni di miocardio e pericardio, cardiopatia ischemica, ictus cerebrale, malattie a carattere trombo-embolico; ha, inoltre, contribuito a ritardare la diagnosi, complicando la gestione e l’aspetto di prevenzione delle malattie cardiovascolari e riducendo la possibilità delle ospedalizzazioni. In particolare, nei soggetti colpiti dal Covid si è riscontrato un aumento del 20-25% di tutte le malattie cardiovascolari. Identificare i fattori di rischio ed essere consapevoli del proprio stato di salute è il primo passo per proteggere il nostro cuore“.

“Un altro aspetto rilevante – continua la Dott.ssa Fabiana Lucà, Chairman Nazionale dell’Area Management e Qualità ANMCO, è la gestione dei pazienti nel contesto dello scompenso cardiaco e del post-infarto, e della relativa problematica Ospedale-Territorio per garantire la continuità delle cure e migliorare la paziente al di fuori dell’Ospedale. È essenziale implementare l’aderenza alle cure e l’approccio multidisciplinare ai fini di garantire ai pazienti una maggiore assistenza in termini di terapia farmacologica e non farmacologica che può cambiare il decorso della patologia”.

Lo scompenso cardiaco è una patologia in forte aumento, che colpisce oltre 1 milione di persone nel nostro paese rappresentando una rilevante problematica in ambito socio-economico.

Ad oggi la migrazione sanitaria in Calabria si è ridotta, grazie all’innovazione terapeutica e farmacologica approdata nei nostri ospedali e allo sviluppo dei sistemi di telemedicina. Un aspetto da migliorare è la gestione extra-ospedaliera del paziente con reti tra ospedale e territorio che è l’obbiettivo dell’evento.