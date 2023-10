Contrada Torricella troppo pericolosa: Corigliano-Rossano pensa a possibili tutor e autovelox

StrettoWeb

Miglioramento delle condizioni di sicurezza della strada in contrada Torricella. In giunta è stato approvato un atto di indirizzo per la valutazione di ogni possibile misura tesa al miglioramento delle condizioni di sicurezza sul tratto di S.S. 106 in contrada Torricella con particolare attenzione ai varchi di accesso per il plesso scolastico. Nel territorio di Corigliano-Rossano sono presenti 61 plessi scolastici, di cui una parte in zone rurali. La collocazione e la valorizzazione dei plessi scolastici soprattutto nei centri storici e nelle zone rurali è considerata dall’amministrazione comunale di fondamentale importanza per il miglioramento e la costruzione della città, dal momento che rappresentano non soltanto centri educativi, ma veri e propri motori di aggregazione ed una presenza importante della “cosa pubblica” a tutte le latitudini del territorio cittadino.

Proprio tra questi plessi scolastici rientra anche quello di Contrada Torricella, importante punto di riferimento sociale, aggregativo ed educativo per la comunità dell’area; al pari di altri centri aggregativi in quest’area, anche il plesso scolastico di Torricella, afferente all’LC. Don Bosco, per ragioni storiche ed amministrative è collocato in un immobile il cui unico accesso è attraverso la Statale 106. Atavico è, per questo, il problema della sicurezza nella viabilità e nell’accesso, un problema che l’Amministrazione ha preso a cuore. In attesa di provvedimenti strutturali e mentre sono allo studio soluzioni migliorative nell’immediato, la giunta ha inteso dare indirizzo agli uffici di valutare ogni soluzione possibile per il raggiungimento di questo obiettivo, senza escludere anche la possibilità di installare sistemi di rilevamento della velocità.

Si intendono promuovere azioni per la messa in sicurezza di un tratto molto pericoloso e nel contempo pianificare una viabilità alternativa, anche di nuova realizzazione, per garantire un accesso più sicuro alla scuola ed alla chiesa. “Continua il lavoro – ha dichiarato l’assessore all’assetto urbano, Tatiana Novello – sulla rete viaria del comune, un lavoro complesso visto la grandezza dell’estensione di Corigliano-Rossano, ma di cui l’importanza è sempre più significativa soprattutto quando si tratta anche di una zona dove insistono importanti plessi scolastici, quindi per la socialità dei più giovani e delle loro famiglie”.

“Come Amministrazione siamo tendenzialmente contrari all’utilizzo di tutor ed autovelox – ha dichiarato l’assessore il sindaco Flavio Stasi – perché nove volte su dieci sono solo strumenti poco utili per la sicurezza e molto utili per le tasche degli enti: una visione che non ci appartiene. Nel caso di Torricella abbiamo accettato l’idea di far valutare agli uffici competenti, ed in particolare alla Polizia Locale, anche l’ipotesi di installazione di rilevatori di velocità perché ogni altra soluzione è risultata finora non attuabile o comunque con tempi lunghissimi, a partire dalla realizzazione di una nuova arteria di collegamento interna, che è la soluzione alla quale lavoreremo a lungo termine. Ora sarà la parte tecnica a fare le opportune valutazioni da sottoporre poi, eventualmente, alla Prefettura. Una cosa è certa: è necessario risolvere un problema che dura da decenni, per la sicurezza ma anche per il giusto decoro di uno dei nostri plessi scolastici”.