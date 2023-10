“Una voce per Giorgio”, torna il concerto che ricorda il giovane di San Giorgio Morgeto morto in un incidente

StrettoWeb

Era l’alba di domenica 14 luglio 2019 quando nel tratto della SGC Ionio-Tirreno, tra Gioiosa e Mammola Giorgio Fazari, nel rientrare a casa, dopo aver trascorso un sabato in allegria con altri amici, veniva coinvolto in un pauroso incidente stradale dal quale non si sarebbe più ripreso; dieci giorni dopo a causa delle ferite e dei traumi riportati il giovane ventisettenne di San Giorgio Morgeto, nonostante le cure ricevute presso il GOM di Reggio Calabria, lasciava definitivamente la propria famiglia ed una comunità intera sgomenta, attonita, incredula e nel dolore più grande.

Da quell’anno, il primo novembre, la famiglia di Giorgio e l’Associazione Prim’Olio, unitamente all’A.Gi.Mus. (l’Associazione Giovanile Musicale della Città Metropolitana di Reggio Calabria) il cui direttivo è composto dal M° Alessandro Bagnato (presidente), Salvatore Silivestro (vice presidente), il M° Claudio Bagnato (direttore artistico) e Roberto Pirrello (segretario), per ricordare questo figlio di San Giorgio, organizzano presso l’ex-Convento dei PP. Domenicani la prima edizione del concerto “In memoria….Una voce per Giorgio”, iniziativa che dal quel momento in poi – per volere della medesima famiglia – viene dedicata alle vittime della strada.

Il I° novembre dovremo assolvere tutti ad una promessa fatta a Giorgio, quasi inconsapevolmente: la promessa di continuare a diffondere la sicurezza stradale anche in suo nome. Ogni melodia, ogni nota, ogni aria che risuonerà mercoledì festa di Ognissanti, ricorderà Giorgio e dovrà farci riflettere, anche quando siamo alla guida di un qualsiasi mezzo, sull’importanza della vita. L’organizzazione ha scelto di affidare un messaggio a tre verbi che dovrebbero diventare la missione di ognuno: prevenire, educare, sensibilizzare. Lo si fa anche attraverso questo evento rivolto alla sicurezza stradale, ma anche a chi ha commesso un reato inerente alla circolazione stradale, per fare comprendere la gravità del fatto e impedirne la recidiva.

L’evento, che ha da subito incontrato i favori di tutta la comunità e anche dei paesi limitrofi, si svolgerà nella bellissima aula liturgica della Chiesa dell’Annunziata edificata dal Conte Giovanni Caracciolo e dalla moglie Donna Maria, poi concessa dagli stessi nel 1444 ai Padri Domenicani. Il prossimo 1° novembre, sempre presso l’ex Convento dei PP. Domenicani gentilmente concesso dal parroco don Antonello Sorrentino, si terrà la quarta edizione di “In Memoria……..Una voce per Giorgio”.

All’iniziativa, che assume sempre più una valenza socio-educativa per il messaggio che vuole continuare a trasmettere, sono stati invitati rappresentanti istituzionali civili e militari, nonché delle associazioni che statutariamente si occupano a vario titolo del triste fenomeno relativo alle vittime della strada. Tra gli altri saranno presenti: il dr. Salvatore Valerioti, Sindaco di San Giorgio Morgeto; l’atleta Gianvittorio Longo, campione italiano di nuoto e nazionale pallanuoto paralimpica; Antonino Oliveri, presidente dell’Associazione “Paola e Dario” – Onlus e il dr. Giovanni Cassone, presidente della Fondazione Clara Travia – Cassone.

La ricchissima e variegata serata vedrà l’esibizione dell’Orchestra d’Archi del Teatro Cilea, il Coro Lirico F. Cilea di Reggio Calabria, con il primo violino M° Pasquale Faucitano, il soprano emergente Marily Santoro, il clarinettista Michele Giovinazzo, il fisarmonicista Lorenzo Albanese, mentre la direzione d’orchestra sarà affidata al noto maestro (sangiorgese d’origine) Salvatore Silivestro (un gradito ritorno il suo) – già presidente nazionale dell’A.Gi.Mus. (a cui, tra gli altri,, nel 2021 dall’Amministrazione Comunale di Reggio Calabria e nel 2022 dall’Amministrazione Comunale di Perugia, sono stati attribuiti due prestigiosi riconoscimenti, il Sangiorgino d’Oro ed il baiocco d’Oro); la direzione organizzativa al M° Alessandro Bagnato e quella artistica al M° Claudio Bagnato. Nel corso del concerto saranno eseguiti brani con musiche di J.S. Bach, W.A. Mozart, J. Pachelbel, S. Barber, E. Morricone e S. Silivestro.