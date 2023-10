Comuni del Pollino, Orsomarso dice la sua: “mantenere la gestione autonoma della rete idrica”

StrettoWeb

I sottoscritti Consiglieri comunali Pio Giovanni Sangiovanni, Cosimo Galtieri e Roberto Sangiovanni del Gruppo consiliare Rinascita Democratica, in riferimento all’avviso Prot. 4090 del 10/10/2023 con il quale è stata revocata in modo ingiustificato, pretestuoso e illegittimo, la trattazione da parte del Consiglio Comunale di Orsomarso del punto n. 4 all’ordine del giorno “Legge Regionale 20 Aprile 2022 n. 10 – Organizzazione dei Servizi Pubblici Locali dell’Ambiente – Adesione all’Ente di Governo Autorità Rifiuti e Risorse Idriche Calabria”, inserito nel precedente avviso Prot. 4034 del 06/10/2023,

PREMESSO

– che il punto all’ordine del giorno di cui sopra era stato affrontato nella seduta del 27 settembre 2023 come da Delibera di Consiglio comunale n. 31 (OGGETTO: Legge regionale 20 aprile 2022, n. 10. Organizzazione dei servizi pubblici locali dell’ambiente – Adesione all’Ente di Governo “Autorità Rifiuti e Risorse Idriche Calabria” – RINVIO) della seduta medesima, le cui conclusioni riportiamo testualmente: “Delibera DI APPROVARE il rinvio della proposta al punto n.2 dell’ordine del giorno ad oggetto “Legge regionale 20 aprile 2022, n. 10. Organizzazione dei servizi pubblici locali dell’ambiente – Adesione all’Ente di Governo “Autorità Rifiuti e Risorse Idriche Calabria” ad una seduta da tenersi entro 10 giorni, al solo scopo di consentire ad una delegazione di amministratori e cittadini di recarsi alla Cittadella Regionale per avere ulteriori delucidazioni;

DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento alla Regione Calabria all’indirizzo dipartimentoambienteterritorio@pec.regione.calabria.it e al commissario straordinario dell’ARRICAL all’indirizzo commissario@arrical.it”;

– che l’incontro con il Commissario ARRICAL ing. Bruno Gualtieri è effettivamente avvenuto in data 4 ottobre 2023 alle ore 15:30 presso la Cittadella Regionale alla presenza di una Delegazione composta dal Sindaco di Orsomarso Bottone Alberto, dal Vicesindaco Campagna Antonio, dal Presidente del Consiglio Comunale Taddio Angelo, dai Consiglieri comunali del Gruppo Rinascita Democratica Pio Giovanni Sangiovanni (Capogruppo) e Cosimo Galtieri, dal funzionario del Comune di Orsomarso Orrico Aldo e dal sig. Forestieri Domenico;

– che nel corso dell’incontro sono stati chiariti tutti gli aspetti e le priorità evidenziate nel corso del Consiglio comunale del 27 settembre 2023, quale principalmente l’esigenza di preservare l’autonomia di gestione dell’impianto idrico esistente, che serve soltanto il territorio comunale e di cui il Comune di Orsomarso è proprietario e gestore fin dal 1989, dopo la cessione con atto formale da parte della Regione Calabria;

– che tutti i punti suddetti sono stati riportati nella proposta di deliberazione allegata agli atti della convocazione di cui all’avviso Prot. 4034 del 06/10/2023, elaborata dal Vicesindaco di Orsomarso Campagna Antonio e dal Capogruppo consiliare di Rinascita Democratica Pio Giovanni Sangiovanni alla presenza del Segretario Comunale Dott.ssa Giovanna Di Rienzo e del Funzionario comunale Orrico Aldo;

CONSIDERATO

– che l’atto di revoca (con avviso prot. 4090 del 10/10/2023) del punto n. 4 dell’ordine del giorno, “Legge Regionale 20 Aprile 2022 n. 10 – Organizzazione dei Servizi Pubblici Locali dell’Ambiente – Adesione all’Ente di Governo Autorità Rifiuti e Risorse Idriche Calabria”, regolarmente inserito nell’avviso Prot. 4034 del 06/10/2023, è assolutamente arbitrario e illegittimo in quanto, oltre ad essere un grave sgarbo istituzionale, lede gravemente le funzioni e competenze specifiche del Consiglio comunale e il suo diritto-dovere di occuparsi dell’argomento di cui sopra, così come stabilito del Testo Unico Decreto Legislativo n. 267/2000 e dallo Statuto del Comune di Orsomarso;

– che è necessario e urgente ripristinare la legalità istituzionale così inopinatamente violata;

RICHIAMATO anche l’art.39, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000,

CHIEDONO, la reintegrazione urgente dell’ordine del giorno del Consiglio comunale convocato per il 11.10.2023 con il punto n. 4: “Legge Regionale 20 Aprile 2022 n. 10 – Organizzazione dei Servizi Pubblici Locali dell’Ambiente – Adesione all’Ente di Governo Autorità Rifiuti e Risorse Idriche Calabria”, confermando la relativa proposta già allegata.

Al Prefetto di Cosenza e all’On.le Ministero dell’Interno, che leggono per conoscenza, sollecitano un intervento urgente al fine di ripristinare la legalità istituzionale e democratica nel Comune di Orsomarso. Restano in attesa di riscontro secondo quanto richiesto.