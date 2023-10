Como-Catanzaro, giallorossi alla ricerca del poker: i convocati di Vivarini

StrettoWeb

Il Catanzaro vuole sfruttare la scia e non ha alcuna intenzione di fermarsi. Tre successi di fila, tra cui due esterni e uno interno, e ora il ritorno in trasferta, nel non semplice match di Como. L’allenatore giallorosso Vincenzo Vivarini ha diramato la lista dei convocati. Eccola di seguito.

Portieri: 1. Fulignati, 16. Sala, 22. Borrelli.

Difensori: 5. Krastev, 14. Scognamillo, 23. Brighenti, 33. Krajnc, 44. Miranda, 72. Veroli.

Centrocampisti: 8. Verna, 18. Ghion, 20. Pontisso, 21. Pompetti, 24. Sounas, 27. Vandeputte, 33. Oliveri, 77. Katseris.

Attaccanti: 7. D’Andrea, 9. Iemmello, 17. Brignola, 19. Stoppa, 28. Biasci, 70. Ambrosino, 99. Donnarumma.