Coldiretti Calabria, destinazione Roma: è iniziato il villaggio contadino al Circo Massimo

“Da stamane e fino a domenica 15 ottobre, l’iconico e suggestivo Circo Massimo a Roma si è tinto di giallo Coldiretti. Le aziende di Campagna Amica Coldiretti Calabria vi aspettano al villaggio. Dalla Calabria con i nostri produttori, siamo presenti con i salumi di Calabria Dop, la richiestissima ‘nduja, pecorino crotonese Dop, fico dottato cosentino, agrumi tra cui cedro e bergamotto, cipolla rossa di Tropea IGP, caciocavallo silano Dop insieme ad altre produzioni casearie della tradizione calabrese e tanto altro. In uno spazio food, con la collaborazione del Consorzio di Tutela patate della Sila Igp, verranno somministrate patatine fritte, tagliate rigorosamente a mano, una vera prelibatezza che farà apprezzare l’unicità delle nostre patate.

Tanti gli eventi in programma con spazi per bambini e degustazioni guidate. Menù a 8 euro preparati dai nostri Cuochi Contadini, grande mercato di Campagna Amica con prodotti di eccellenza provenienti da tutta Italia, cibo da strada, agriasilo, fattoria degli animali, degustazioni di vino, olio e birra, attività fisica co Sport e Salute, giochi con “Summer and Todd” che avvicinano i più piccoli alla natura e alla sostenibilità ambientale, pompieropoli … e molto altro ancora! Domenica, ultimo giorno della kermesse, appuntamento da guinness dei primati per la Calabria che comporrà la collana di peperoncino più lunga del mondo abbattendo il precedente record stabilito nel 2025 ad expo Milano di 308 metri.

In apertura del villaggio è stato presentato e diffuso il report di Coldiretti “Prezzi, l’autunno caldo dell’extravergine” che quest’anno prevede una produzione totale nazionale che sarà di circa 290mila tonnellate, al di sotto della media dell’ultimo quadriennio. La manifestazione porrà una particolare attenzione a sostegno della candidatura della cucina italiana a patrimonio immateriale dell’umanità dell’Unesco. Nella intensa tre giorni, il villaggio sarà un luogo di dibattito e di confronto, politico-economico, con alti rappresentanti istituzionali”.

“Infatti una particolare attenzione sarà riservata alla manovra di bilancio che deve sostenere la competitività delle imprese agricole e della pesca per garantire la sovranità alimentare del Paese, ridurre la dipendenza dall’estero promuovendo filiere produttive 100% Made in Italy e raffreddando l’inflazione che pesa sui bilanci delle famiglie e delle imprese. Occorre poi prevedere misure per il contenimento del carico fiscale delle imprese con strumenti di accesso al credito e garanzie ma anche norme per semplificare e sbloccare le risorse già stanziate”.

“E’ necessario – per Coldiretti – intervenire sulle emergenze con sostegni adeguati ma servono anche scelte strutturali per far fronte agli effetti sempre più devastanti dei cambiamenti climatici attraverso un’azione a favore della transizione ecologica con investimenti che vanno dal verde urbano alle agroenergie ma anche un Piano invasi per garantire acqua a cittadini e imprese e lo sviluppo dell’agricoltura 4.0 per difendere il potenziale produttivo nazionale”.