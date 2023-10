La città oltre lo Stretto: il “Festival degli Aquiloni” continua ad incantare Messina

StrettoWeb

Una seconda giornata intensa, piena di emozioni ed attività per la quinta edizione del Festival degli Aquiloni di Capo Peloro ancora in corso. E’ partito tutto con la parata che dalle 11.00 circa ha condotto volontari, associazioni, istituti scolastici ed autorità da Piazza Chiesa a Piazza Lanternino, un gioioso percorso sorretto dalle festose note della Banda Giuseppe Verdi. Presente il Sindaco di Messina Federico Basile: “è il mio secondo festival da sindaco ed il quinto da cittadino, è un evento che raccoglie tutta la città in questo borgo che stiamo cercando insieme di rivalutare”.

L’Assessore al Turismo della Regione Sicilia On. Elvira Amata, ancora una volta ha rivolto il suo plauso alla Pro Loco Capo Peloro: “le Pro Loco sono il braccio operativo dell’assessorato che ho l’onore di guidare secondo quella che è la logica del fare sistema, stare uniti e creare un collante tra istituzioni, associazioni, pro loco e cittadini”. L’assessore allo Spettacolo e ai grandi eventi del Comune di Messina, Massimo Finocchiaro ha detto: “si tratta di un momento bellissimo in un posto bellissimo e dobbiamo esserne orgogliosi, c’è tanto lavoro dietro, tanto entusiasmo ed una grande organizzazione perché sia la festa di tutti”.

L’assessore al Turismo e alla Cultura del Comune di Messina Enzo Caruso da sempre vicino alla Pro Loco e al festival degli Aquiloni: “non c’è turismo se non c’è cultura. La Pro Loco Capo Peloro da 5 anni continua il suo lavoro con tenacia. Il Festival degli Aquiloni è una festa che fa conoscere la nostra città oltre lo Stretto”. Nonostante i pochi nodi di vento, gli aquilonisti presenti, professionisti del volo, sono riusciti ugualmente a regalare momenti di grande emozione ai numerosi visitatori che hanno raggiunto la spiaggia libera sotto il pilone meglio conosciuta come “la Punta” per godere di questo suggestivo spettacolo.

Presenti aquilonisti da tutto il territorio nazionale con la speciale partecipazione dell’Associazione Aquilonisti “I Millepiedi” di Foligno diretto da Giovanni Angelini, del gruppo Aquilonisti “Il Trio” di Bologna diretto da Giovanni Govoni, degli Aquilonisti “Eolo Gubbio” diretto da Andrea Baffoni, e degli organizzatori del famosissimo Festival Internazionale degli Aquiloni di San Vito Lo Capo tra cui Ignazio “Capitan” Billera.

Tra gli altri aquilonisti professionisti dal resto d’Italia ci sono anche

Patrizio Mariani (Terni), Davide Equizzi (Palermo), Natalino Nardo (Trento); Augusto Fantone (Treviso), Daniele Russo (Catania) e Giuseppe Platania (Catania). Tanti bambini, tante famiglie, tantissime persone che hanno scelto ancora una volta di lasciarsi travolgere dalle gioie semplici.

La partecipazione è stata buona considerando anche che l’area in cui il festival prende forma è più estesa rispetto alle passate edizioni e comprende anche l’ex Area Sea Flight oggi Arena Capo Peloro. Aperta la zona Pro Market con la presenza di molte interessanti proposte artigianali e molto richiesto il lab aquiloni per i più piccoli.

Il Museo di Arte Contemporanea Macho e la Sala Immersiva hanno registrato una buona affluenza di utenti che hanno potuto ammirare anche le opere di una mostra firmata da Letizia Bucalo – comunicatrice sociale e Fundraiser – dal titolo “Come il cielo. Cime il mare” e di una installazione a cura de “ituoigelatinipreferiti”. Immancabili “I racconti dei cantastorie dell’8”, a cura dell’Associazione ARB all’interno del Parco Horcynus Orca.

Grande divertimento per i giochi medievali organizzati dall’Associazione Cuore di Drago, i workshop di disegno curati da Officina del Sole e lo spettacolo di bolle di sapone che nel pomeriggio ha offerto Circobaleno. Molto seguita anche la performance del Collettivo Spazio 22 che andrà in scena anche domani. Mentre nei pressi del pilone ed anche nella terza ed ultima giornata di festival, si potrà fare il giro sui pony con l’Associazione Mater Vitae.

Main sponsor del 5° Festival degli Aquiloni di Capo Peloro è Uni Pegaso Messina Università Digitale. Sponsor sostenitori del Festival sono anche Sciotto Automobili, Allianz Messina – Assiconsult Masaracchia e Casa Peloro insieme a Birrificio Messina e New Event Graph Tipografia.

Partner dell’evento: l’Associazione Culturale ARB, l’ASD Arb Messina Plogging, ATM Spa, AMAM Spa, Messina Servizi Bene Comune, B&B Colapesce, B&B U Sciroccu, Fondazione Horcynus Orca, Fondazione di Comunità di Messina, il Tamburino Ristorante Pizzeria, Nutrimenti Terrestri Compagnia Teatrale, Puli-Amo Messina, Progetto Sperone. Ekon srl partner tecnico.