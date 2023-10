Che tempo che fa torna oggi sul Nove, chi sono gli ospiti di Fabio Fazio

StrettoWeb

(Adnkronos) – Che tempo che fa torna oggi, domenica 15 ottobre 2023, sul Nove (e in streaming su discovery+). Al via la 21esima edizione del programma di Fabio Fazio con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback e da questa stagione anche Ornella Vanoni.

Apre la diretta alle 19.30 il nuovo spazio ‘Che tempo che farà’, l?inedito backstage guidato da Nino Frassica e Fabio Fazio che coinvolgerà il cast, gli ospiti e il pubblico del programma fino all?inizio di ‘Che tempo che fa’ alle 20.00, con la sua anteprima e le grandi interviste, per poi concludersi come da tradizione con ‘Il Tavolo’.

Ospiti della prima puntata: la Senatrice a vita Liliana Segre. La leggenda del calcio e simbolo dell?Ucraina Andriy Shevchenko, recentemente nominato consulente del presidente Zelensky. Il pluripremiato scrittore israeliano David Grossman, considerato uno dei più grandi autori contemporanei.

E ancora: Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all?Università Vita-Salute San Raffaele; Giovanni Floris, nelle librerie con il suo nuovo saggio ‘L?essenziale, appunti di un lettore avventuroso’; la vicedirettrice del Corriere della Sera Fiorenza Sarzanini; l?editorialista di Repubblica Massimo Giannini; il giornalista Daniele Raineri; Michele Serra.

Torna anche la grande musica sul palco di ‘Che tempo che fa’ con Stash e i The Kolors, reduci dal grande successo internazionale della hit ‘Italodisco?’ triplo disco di platino in Italia e in vetta alle classifiche di diversi Paesi europei.

Chiude la serata l?immancabile appuntamento di ‘Che tempo che fa ? Il Tavolo’ con Nino Frassica, Mara Maionchi, la Signora Coriandoli (Maurizio Ferrini), Francesco Paolantoni e la new entry di questa stagione Ubaldo Pantani. Ospiti della prima puntata: la Gialappa?s Band, Simona Ventura, Mago Forest e Leonardo Fabbri, Medaglia d?Argento nel getto del peso ai Mondiali di atletica di Budapest, dove ha segnato il suo nuovo record personale e la terza misura di sempre nella storia del getto del peso italiano. Torna al tavolo anche Stash.