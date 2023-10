Champions League, disfatta italiana: sconfitte pesanti per Milan e Lazio contro PSG e Feyenoord

StrettoWeb

Dopo i sorrisi, e le due vittorie, di ieri, la seconda serata della 3ª giornata della fase a gironi di Champions League è una disfatta per le italiane. In campo oggi Milan e Lazio, che però ne escono con le ossa rotte. Entrambe sconfitte ed entrambe con tre gol sul groppone. I rossoneri perdono per 3-0 a Parigi: decidono le marcature di Mbappé, Kolo-Muani e Lee Kang-In. Senza vittorie e con soli due punti, la squadra di Pioli è ultima in un girone comunque equilibrato e in cui è ancora tutto in gioco.

Sconfitta per 3-1 invece per la Lazio. Mattatore Gimenez, autore di una doppietta (primo e terzo gol) e Zerrouki a segno per il raddoppio. A nulla serve, nel finale, il gol di Pedro su rigore. Lazio terza, anche qui il girone è equilibrato.