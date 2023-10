Champions League, è ancora pazza Lazio: Pedro al 96′, vittoria a Glasgow. Altro pari per il Milan

StrettoWeb

Una vittoria e un pareggio. Questo il bilancio delle altre due italiane nella seconda serata di Champions League. Seconda giornata dei rispettivi gironi: vittoria per la Lazio in Scozia, a Glasgow, e altro pari Milan, a Dortmund. E’ ancora pazza Lazio, sempre in pieno recupero, così come all’Olimpico contro l’Atletico Madrid. Questa volta, però, il gol decisivo vale la vittoria: è di Pedro, al 96′. In precedenza, gol del vantaggio del Celtic con Furuhashi al 12′, prima del pari di Vecino alla mezz’ora. Con questo risultato, Lazio e Atletico guidano la classifica a 4, con Feyenoord a 3 e Celtic a 0.

Nell’altra sfida, reti bianche a Dortmund, dove la squadra di Pioli non sfonda. La situazione di classifica è super equilibrata: con la vittoria del Newcastle sul Paris Saint Germain, inglesi a 4, francesi a 3, Milan a 2 e Dortmund a 1.