Champions League: Napoli beffato dal Real dell’ex Ancelotti, l’Inter sbatte sui pali ma ci pensa Thuram

Seconda giornata di Champions League, questa sera in campo Napoli e Inter per le italiane. Il bilancio della serata è dolceamaro, con la sconfitta dei partenopei e la vittoria dei nerazzurri. Al San Paolo vince il Real Madrid dell’ex Ancelotti, che mette in campo tutta la forza dei suoi campioni. Ostigard si ripete dopo Lecce, ma Vinicius Junior e Bellingham la ribaltano prima dell’intervallo. Ci pensa un rigore realizzato da Zielinski a ristabilire la parità, ma il gol decisivo arriva da Valverde, che con un fendente terrificante dal limite dell’area costringe Meret all’autorete. Finisce 3-2.

A San Siro l’Inter vince solo 1-0. Sì, solo, perché per quanto creato – soprattutto nella ripresa – avrebbe potuto fare almeno 5-6 reti. L’eroe di serata è Thuram, che sfrutta l’unica sua occasione per battere il portiere. Sfortunatissimo e impreciso, invece, Lautaro, che dopo i 4 gol alla Salernitana sbatte due volte sul palo e tre volte sul portiere avversario. Alla fine, però, sono sempre tre punti.