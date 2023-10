A Cetraro (CS) la 3ª edizione del torneo di Padel in onore della Memoria di Carlo Martello Panno

StrettoWeb

A Cetraro, tirreno cosentino, si terrà la terza edizione del torneo di Padel, un evento che non solo celebra la passione per lo sport ma anche onora la memoria di Carlo Martello Panno, il primo Presidente dell’ODCEC (Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili) di Paola. L’evento, che si svolgerà a Cetraro sul terreno del “Cetraro Padel”, inizia oggi e si svolgerà dopo una fase a gironi, vedrà le semifinali il 28 ottobre e la finale il 29 ottobre.

Questo torneo mira, come di consueto, a unire personalità stimate del territorio e giovani appassionati della sana competizione sportiva. Carlo Martello Panno è stato una figura di riferimento nella comunità locale, e dedicare l’evento alla sua memoria è un gesto di rispetto e gratitudine verso l’uomo che ha contribuito in modo significativo all’Ordine e alla professione.

Tra gli avvocati che calcheranno il terreno azzurro, l’ex Presidente Mario Pace e Massimo Raffo, la coppia vincente dell’edizione precedente e quindi la coppia da battere. Anche i commercialisti dell’ODCEC di Paola parteciperanno all’evento, tra cui il presidente Fernando Caldiero, Impieri Salvatore, Forestiero Antonio, Nazareno Di Renzo, Cauteruccio Giovanni, Raffaele Papa, Luigi Suriano, Perricone Antonio, Gravina Francesco, Marra Christian, Liporace Daniele, Claudio Di Santo, Nicola Martire, Forestiero Francesco, Pasquale Napolitano. Quest’anno si nota anche una nutrita partecipazione femminile con Ortenzia De Grazia, Valente Romina e Michela Sarli.

Il presidente Caldiero è soddisfatto e sottolinea come queste occasioni siano momenti di aggregazione che vanno oltre la routine quotidiana. Spera che il torneo possa diventare un evento ricorrente nel tempo e ringrazia il Consigliere Di Renzo per l’impegno nella realizzazione del torneo, così come tutto il Consiglio che dimostra costantemente dedizione in occasioni come questa, rendendo onore alla memoria di Carlo Martello Panno in modo tangibile attraverso lo sport e l’unità della comunità.