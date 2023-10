Centri storici calabresi destinati a morire? A Rossano chiude lo sportello bancario, Rapani (FdI): “urge un ripensamento”

StrettoWeb

“Ho appreso con grande preoccupazione e stupore la decisione della banca Bper di accorpare gli sportelli rossanesi e quindi sopprimere quello storico situato nel borgo antico rossanese“. È quanto dichiara il senatore di Fratelli d’Italia e membro della commissione giustizia, Ernesto Rapani. “Per il tramite del direttore della filiale ho scritto all’area manager ed alla Direzione territoriale Calabria e Sicilia dell’istituto bancario per verificare quali siano stati i motivi che hanno indotto la banca ad adottare questo provvedimento, a far data dal 15 dicembre, come appreso dalla stampa. È necessario un ripensamento per evitare di penalizzare e mortificare ulteriormente i residenti del centro storico, in un periodo delicato. Farò quanto nelle mie facoltà per scongiurare la paventata chiusura”, conclude la nota.