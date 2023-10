Caulonia e l’inclusione per le condizioni di disabilità: avviso pubblico, come presentare domanda

StrettoWeb

L’Ambito Territoriale Sociale di Caulonia ha pubblicato sul sito www.comune.caulonia.rc.it l’Avviso finalizzato all’individuazione di enti del Terzo Settore e/o soggetti pubblici con cui promuovere la realizzazione di azioni positive di inclusione socio – lavorativa delle persone in condizioni di disabilità mediante progettualità volte a realizzare misure di sostegno nella ricerca di un’esperienza professionale, allo scopo di realizzare l’inclusione attiva delle persone con disabilità, rispondendo agli scopi del D.M. del 29 novembre 2021, della DGR 279/2023 con la quale è stato approvato il Programma Regionale – Inclusione delle persone con disabilità.

“Con la pubblicazione dell’avviso relativo a percorsi di inclusione socio-lavorativo delle persone con disabilità l’Assemblea dei Sindaci dell’ATS di Caulonia dimostra, ancora una volta, di puntare al sostegno continuo e costante verso le categorie più fragili”, dichiara Antonella Ierace, assessore comunale di Caulonia alle politiche sociali, che aggiunge: “La disabilità non può e non deve essere un elemento discriminatorio nel mondo del lavoro, anzi tutt’altro, grazie al lavoro costante degli uffici e degli enti del terzo settore è possibile concretizzare azioni che possono davvero dare una svolta nella crescita e realizzazione delle persone con disabilità. L’obiettivo è individuare un ente quale partner per la coprogettazione per la realizzazione di azioni positive di inclusione socio – lavorativa delle persone in condizioni di disabilità da inviare alla Regione Calabria che dovrà valutarlo e approvarlo”.

La domanda, predisposta da enti pubblici e organismi del terzo settore, secondo il modello allegato alla Manifestazione di interesse (All. A) e la relativa documentazione, potrà essere presentata dal legale rappresentante o suo delegato a partire dal giorno 26.10.2023 fino al giorno 03.11.2023 alle ore 12.00 a pena di esclusione, secondo le seguenti modalità; esclusivamente tramite PEC all’indirizzo protocollo.caulonia@asmepec.it e dovrà recare in oggetto: ‘MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA CO-PROGETTAZIONE PERCORSI INCLUSIONE DISABILITA’. La manifestazione di interesse è pubblicata sul sito istituzionale del Comune Capofila www.comune.caulonia.rc.it insieme agli allegati di riferimento per tutto il periodo utile per la presentazione delle domande.