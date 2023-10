Catanzaro, Vivarini: “il Sudtirol non è una sorpresa, noi dovremo trasformarci rispetto a Marassi”

StrettoWeb

Seconda trasferta di fila per il Catanzaro, che però vuole ripetersi dopo il colpaccio di Marassi in casa della Sampdoria. Domani pomeriggio alle 14 i giallorossi sono di scena a Bolzano, ospitati dal Sudtirol. Alla vigilia in conferenza stampa ha parlato il tecnico Vincenzo Vivarini. “Il Sudtirol non è una sorpresa e non lo era neanche l’anno scorso. Ci sono giocatori di grande spessore fisico, atletico e tattico, con questi aspetti i risultati arrivano. Anche quest’anno si sta riconfermando anche se hanno cambiato, rimanendo attenti sul mercato a prendere i calciatori giusti e inserendo chi ha avuto poco spazio l’anno scorso. Domenica ha perso, ma immeritatamente. E’ una bella realtà della Serie B, si difende bene, concede poco, è abituata a fare quel lavoro, in fase di possesso fa cose semplici ma efficaci e ha giocatori adatti a sviluppare questo tipo di gioco”.

Sull’atteggiamento della sua squadra: “da parte nostra noi dobbiamo quantomeno pareggiare cattiveria e determinazione, mettendo in campo le nostre qualità. E’ partita difficile, ma l’abbiamo preparata bene. Partita diversa rispetto alle ultime per noi? Stiamo mantenendo il pensiero, l’idea e il progetto tattico dell’anno scorso, non abbiamo 11 titolari ma 24 giocatori all’altezza della situazione. Questo ci permette di modificare le cose a seconda del momento, dello stato mentale e fisico dei calciatori e a seconda degli avversari, che sono tutti differenti. Il Sudtirol è diverso dalla Sampdoria, per questo dobbiamo trasformarci”.

