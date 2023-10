Catanzaro, tifosi furbetti entravano allo stadio col biglietto ridotto. Il club li punisce: “siete in blacklist”

StrettoWeb

“L’US Catanzaro 1929 ricorda alla propria tifoseria che non è consentito entrare allo stadio con titoli di accesso che contengono indicazioni anagrafiche false con lo scopo di usufruire di tariffe ridotte”. Comincia così un comunicato del Catanzaro che richiama e punisce i tifosi furbetti. Le motivazioni? Eccole di seguito: sono state riscontrate in occasione dell’ultima gara casalinga.

“Grazie al lavoro svolto in sinergia con il ticketing partner “TicketOne” – si legge – la Società ha identificato n.21 persone che, in occasione dell’ultima gara casalinga contro la FeralpiSalò, sono entrate all’interno dello stadio “Nicola Ceravolo” beneficiando della tariffa “ridotta Under 12” o “ridotta Under 18”nonostante non godessero di alcuna condizione prevista per ottenere questa agevolazione. Si tratta di un episodio increscioso, che costituisce un danno diretto per la Società e soprattutto presuppone una totale mancanza di rispetto per la maggior parte dei tifosi giallorossi, i quali sostengono i nostri colori con tanti sacrifici, acquistando regolarmente il biglietto”.

“Conseguentemente, in linea con “Il codice di condotta e sistema di gradimento” dell’US Catanzaro 1929 – continua la nota – le 21 persone identificate saranno inserite all’interno della blacklist societaria, con relativa sospensione del gradimento. Gli stessi non potranno acquistare alcun titolo di accesso personale per le partite della Società giocate allo stadio “Nicola Ceravolo”. Le misure interdittive saranno valide fino al 30 Giugno 2024, a partire dalla gara casalinga contro il Modena Calcio, in programma sabato 04 novembre 2023″, conclude la società.