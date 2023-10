Riparte da Catanzaro il progetto “Giustizia e umanità-Liberi di scegliere”: incontro all’Auditorium Casalinuovo

StrettoWeb

“Liberi di scegliere non è solo un interessante libro, non è solo un avvincente film, non è solo un’ambiziosa e lungimirante legge regionale. Liberi di scegliere è soprattutto una storia vera, è la mirabile sintesi della biografia del giudice siciliano Roberto di Bella, magistrato che ha spiegato, con coraggio e dati di fatto, come la ‘ndrangheta non si scelga, ma si erediti. Un unicum che mette insieme storie di riscatto e resilienza”. Così in una nota Bruna Siviglia, Presidente Nazionale e fondatrice Biesse, annuncia l’incontro sulla legalità a Catanzaro con il progetto “Liberi di scegliere”.

“Giustizia e umanità Liberi di scegliere: uno dei migliori progetti in assoluto di educazione alla legalità partito da Reggio Calabria nel 2019 dalla Sala Calipari del Consiglio Regionale continua ad arricchire, con edificanti contenuti, l’offerta formativa delle scuole italiane. Ci siamo, si parte da Catanzaro. Sabato prossimo, 14 ottobre 2023, ore 10, presso l’Auditorium Casalinuovo, si inaugura il nuovo anno scolastico con il progetto Giustizia e umanità Liberi di scegliere, promosso da Biesse associazione culturale bene sociale presieduta da Bruna Siviglia, Presidente Nazionale e fondatrice Biesse che modererà l’evento”.

“Saranno presenti studenti di tantissime scuole della città capoluogo: inizio anno scolastico all’insegna della cittadinanza attiva. Si ringrazia l’Amministrazione Comunale per l’Associazione la Voce della Legalità per l’accoglienza e la disponibilità nell’organizzazione dell’evento. Il progetto Giustizia e umanità liberi di scegliere prevede non solo la divulgazione della cultura della legalità nelle scuole , ma anche aiuti economici concreti con l’attribuzione di borse di studio e borse lavoro per studenti meritevoli”.

“Di recente, precisamente il 22 giugno 2023, il progetto Giustizia e umanità liberi di scegliere ha avuto da parte della Regione Calabria il riconoscimento e il sostegno da parte dell’Istituzione con la promulgazione di una legge regionale voluta dal Presidente del consiglio Regionale Filippo Mancuso e con il successivo invito da parte del Dipartimento Istruzione Formazione e Pari Opportunità regionale a tutti gli Istituti scolastici della Calabria a partecipare al progetto con l’intento di realizzare un sistema efficace e coerente di strumenti intesi a rafforzare la cultura della legalità, della solidarietà e della responsabilità a tutela della collettività”.

“Oltre al giudice Roberto di Bella e ad autorità civili e militari, parteciperanno all’incontro : il primo cittadino di Catanzaro Nicola Fiorita; il presidente del consiglio regionale Filippo Mancuso; il sostituto procuratore della Dda di Catanzaro Anna Maria Frustaci; il presidente dell’associazione “La voce della legalità” Giulia Anna Pucci insieme al vicepresidente dello stesso sodalizio Simone Rizzuto; il presidente del tribunale per i minorenni di Catanzaro Teresa Chiodo; il presidente ordine degli avvocati di Catanzaro Vincenzo Agosto.

Si scrive progetto Giustizia e umanità Liberi di scegliere, si legge Erasmus della legalità: un appellativo più che meritato”.

“L’Associazione Biesse ha indetto un concorso nazionale relativo al progetto al quale possono partecipare tutte le scuole d’Italia. Gli studenti dovranno realizzare dei video, cortometraggi, elaborati con le loro riflessioni, fumetti, disegni, poesie inerenti il percorso Liberi di Scegliere. I migliori lavori saranno premiati con delle borse di studio, in totale cinque borse di studio del valore di duemila euro ciascuna intitolate a vittime innocenti delle mafie. I lavori dovranno essere inviati alla seguente mail: associazionebiesse@gmail.com, entro il 30 di aprile 2024. Nel mese di maggio si svolgerà la cerimonia di consegna delle borse di studio”, si chiude la nota.