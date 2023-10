Catanzaro, Noto sincero e cauto: “non mi aspettavo questo avvio, ma sull’obiettivo…”

StrettoWeb

“Sono sincero, non mi aspettavo un avvio di campionato così scoppiettante. Oggettivamente credo che la squadra stia proponendo un bel gioco e che i risultati ottenuti finora siano meritati. A noi, però, spetta il compito di spegnere gli entusiasmi e tenere tutti con i piedi per terra. La Serie B è un campionato estremamente livellato, dove con due vittorie o due sconfitte passi dalla zona playoff a quella playout. L’obiettivo è e rimane quello di inizio stagione: la salvezza“. Sincero e cauto, Floriano Noto. Così il Presidente del Catanzaro, a TMW, commenta l’esaltante avvio di stagione della sua squadra.

La ricetta vincente è senza dubbio l’allenatore, la volontà di averlo confermato e quella di non aver stravolto l’organico, mantenendo l’ossatura e la mentalità. “Ci sono state le classiche situazioni di mercato, il normale gioco delle parti. Sia noi volevamo continuare con lui che viceversa. Con una squadra plasmata sulle sue idee di gioco. In più siamo legati da una stima a livello umano che non è un fattore indifferente”, continua Noto su Vivarini. “Noi miglior calcio? Non ho visto tutte le squadre ma fra quelle che abbiamo affrontato finora penso che abbiamo fatto una brutta prestazione solo col Parma. Poi abbiamo sempre tenuto bene secondo il DNA impresso dal nostro tecnico”.

E proprio in merito alle avversarie: “sinceramente non mi aspettavo questo tipo di graduatoria, in particolare per i blucerchiati, ma quanto fatto dal Venezia lo scorso anno c’insegna che una squadra forte anche dopo una partenza lenta può riuscire a scalare la classifica e tornare nelle zone che le competono. Per il resto Parma e Palermo, a mio avviso, sono le formazioni più forti. Quanti punti nelle prossime quattro prima della nuova sosta? Otto. Così rimaniamo con la stessa media punti attuale”, aggiunge il Presidente giallorosso.