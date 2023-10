Catanzaro, dimenticare in fretta Como. Si guarda avanti: pronta la prevendita del match contro il Modena

StrettoWeb

La società U.S. Catanzaro 1929 comunica che da oggi, lunedì 30 ottobre 2023 alle ore 15:00, comincerà la vendita dei tagliandi per la gara U.S. CATANZARO – MODENA, in programma alle ore 14:00 di sabato 4 novembre 2023 allo stadio “Ceravolo” di Catanzaro e valida quale 12^ giornata della Serie BKT 23/24. I biglietti saranno messi a disposizione secondo le modalità sotto riportate:

On-line su ticketone.it;

Rivendite ticketone abilitate su tutto il territorio nazionale (consultare il sito per cercare la rivendita più vicina).

Così in una nota il Catanzaro volta pagina e guarda avanti. C’è da dimenticare, infatti, la sconfitta di Como, arrivata al culmine di una serie di risultati importanti e positivi. Al Ceravolo però arriva un altro avversario non semplice, il Modena, che staziona ai piani alti.

Catanzaro-Modena, i prezzi dei biglietti

Curva Est Ospiti € 15,00

€ 15,00 Curva Ovest M.C. € 15,00 Intero – € 12,00 Ridotto – € 6,00 Ridotto U. 0/12

€ 15,00 Intero – € 12,00 Ridotto – € 6,00 Ridotto U. 0/12 Distinti € 25,00 Intero – € 20,00 Ridotto – € 10,00 Ridotto U. 0/12

Intero – € 20,00 Ridotto – € 10,00 Ridotto U. 0/12 Tribuna Lat. Ovest “B. Cuteri” € 35,00 Intero – € 25,00 Ridotto – € 12,00 Ridotto U. 0/12

€ 35,00 Intero – € 25,00 Ridotto – € 12,00 Ridotto U. 0/12 Tribuna Lat. Est € 35,00 Intero – € 25,00 Ridotto – € 12,00 Ridotto U. 0/12

€ 35,00 Intero – € 25,00 Ridotto – € 12,00 Ridotto U. 0/12 Tribuna Cen. Sup.\Inf. € 50,00 Intero – € 40,00 Ridotto – € 20,00 Ridotto U. 0/12

€ 50,00 Intero – € 40,00 Ridotto – € 20,00 Ridotto U. 0/12 Tribuna Vip € 80,00 Intero – € 60,00 Ridotto – € 60,00 Ridotto U. 0/12

– Ridotto generico per 13/17 anni \ over 65 \ donne

– Ridotto 0/12 per 0/12 anni

*Al prezzo del singolo biglietto sarà applicato un diritto di prevendita aggiuntivo.

Si specifica, inoltre, che nei giorni di venerdì 3 (dalle ore 10:00 alle 18:00) e sabato 4 novembre 2023 (dalle ore 10:00 ad inizio gara), presso il botteghino dello stadio “Ceravolo” si potrà effettuare l’acquisto dei tagliandi, a secondo della disponibilità residua eventualmente ancora fruibile da sistema. Si ricorda che, all’atto dell’acquisto del biglietto e all’entrata nel settore, bisognerà presentare un documento d’identità valido (anche per i minori).

L’acquisto del biglietto implica l’accettazione del ‘Codice comportamentale e di regolamentazione della cessione del titolo di accesso alle manifestazioni calcistiche’ adottato dalla società U.S. Catanzaro 1929, nonché il regolamento d’uso dello stadio ‘Ceravolo”, entrambi disponibili sul sito ufficiale della Società U.S. Catanzaro 1929.

Infine, si porta a conoscenza di tutti i sottoscrittori di abbonamenti disabili con accompagnatore che, quest’ultimi, dovranno obbligatoriamente entrare nel settore di riferimento insieme al disabile. Non verranno, quindi, autorizzati ingressi singoli. La società, al fine di evitare lunghe code presso il botteghino dello stadio il giorno gara, consiglia sempre di prediligere l’acquisto dei biglietti tramite i punti vendita abilitati o in modalità online tramite il sito ufficiale di ticketone.it.

Info e settore ospiti

I biglietti per il settore OSPITI saranno disponibili a partire dalle ore 12:00 di martedì 31 ottobre 2023 e fino alle ore 19:00 di venerdì 3 novembre 2023 (salvo diverse disposizioni del GOS) presso i seguenti punti vendita:

Rivendite “TICKETONE” abilitate sul proprio territorio (consultare il sito per cercare la rivendita più vicina).

Si specifica che in questa gara, per i residenti nella provincia di MODENA, sarà consentito esclusivamente l’acquisto dei tagliandi per il settore OSPITI e per i soli possessori della fidelity card “Modena F.C. 2018”. L’acquisto del biglietto implica l’accettazione del ‘Codice comportamentale e di regolamentazione della cessione dei titolo di accesso alle manifestazioni calcistiche’ adottato dalla società U.S. Catanzaro 1929, nonché il regolamento d’uso dello stadio ‘Ceravolo” entrambi disponibili sul sito ufficiale della Società U.S. Catanzaro 1929.