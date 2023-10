Catanzaro, mangiano la pizza e si “dimenticano” di pagare. La pizzeria: “vi invitiamo a passare…”

StrettoWeb

Non è il primo episodio in assoluto, ma è sicuramente uno dei tanti che negli ultimi tempi vengono denunciati pubblicamente attraverso i social. Su StrettoWeb ne abbiamo raccontati diversi in questi mesi, ma la “pratica” di rendere pubblico il fatto è ormai nota da un po’ in ogni angolo d’Italia. Ora è successo anche a Catanzaro: due persone, dopo aver consumato una pizza, non hanno saldato il conto, andando via senza pagare. E’ la stessa pizzeria, la “BOB Alchimia a spicchi” di Montepaone, ad evidenziare l’accaduto sui social.

“Ci dispiace dover condividere questa vicenda – scrive la pizzeria – ma ci tocca farlo. Ieri sera delle persone hanno lasciato il locale dimenticando, siamo certi involontariamente, di saldare il conto. Se siete voi i protagonisti di questa storia, vi invitiamo a passare da noi o a ricontattarci per regolare il conto in sospeso: siamo qui per risolvere la situazione nel modo più sereno e amichevole possibile, prima di valutare eventuali azioni legali e consegnare le riprese delle telecamere alle autorità. Speriamo che la questione possa essere risolta in modo positivo e civile e ne approfittiamo per ringraziare i nostri clienti sempre corretti e di supporto”.

“Edit: la foto, specifichiamo, serve ai diretti interessati affinché si possano riconoscere e si rendano conto dell’errore visto che non riusciamo a rintracciarli nonostante i tentativi. Non è una gogna pubblica, invitiamo a toni civili”, si chiude il post, riferito all’immagine postata, quella in evidenza.