Catanzaro, indagato per associazione mafiosa esce dal carcere e va ai domiciliari per le precarie condizioni di salute

Il Gip di Catanzaro, all’indomani della decisione del Tribunale del riesame di Catanzaro che aveva confermato l’ordinanza di custodia cautelare in Carcere per il solo capo di imputazione relativo alla partecipazione all’associazione mafiosa, ha disposto l’applicazione degli arresti domiciliari nei confronti di Melluso Emanuele.

Si tratta del primo provvedimento adottato dopo la riunione, con l’emissione dell’avviso ex art. 415 bis c.p.p., delle maxi-operazioni Olimpo e Maestrale. Nel primo procedimento il Melluso risultava cautelato per due episodi di estorsione aggravate dalle modalità mafiose, mentre nel filone denominato Maestrale, il Tribunale del Riesame aveva annullato il titolo cautelare per i reati fine, mantenedolo solo per il reato associativo.

La difesa è riuscita a dimostrare che, anche in considerazione delle condizioni di salute e della carcerazione già sofferta, la misura carceraria non risultava più attuale. Il Gip ha, quindi, disposto la misura degli arresti domiciliari.