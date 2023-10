Catanzaro, che festa per l’Italia Under 20 vice campione del mondo: in 8 mila al Ceravolo

StrettoWeb

Uno spettacolo assoluto. Davanti agli 8.000 del ‘Nicola Ceravolo‘ di Catanzaro, la Nazionale Under 20 conquista la seconda vittoria consecutiva e vola in testa all’Elite League. Gli Azzurrini, dopo il pareggio in Germania e il successo in Repubblica Ceca, hanno superato 1-0 la Polonia, che fino a ieri condivideva il primato con l’Italia, prima del momentaneo sorpasso della Romania. Un pomeriggio meraviglioso, con due tribune strapiene di bambini e di bandiere azzurre: hanno esultato tutti per il gol di Filippo Terracciano (Verona) al 41′.

“E’ stato bellissimo giocare in una cornice così bella, con tanti bambini allo stadio – le parole del tecnico Alberto Bollini -. Ricordo sempre ai ragazzi che non abbiamo solo l’onore di indossare la maglia azzurra ma anche la responsabilità di rappresentarla con i nostri comportamenti. Stasera c’è stato un grande connubio tra il pubblico di Catanzaro e la squadra: quando c’è questo fattore campo, si sente. Complimenti ai ragazzi per la prestazione e per una vittoria meritata che dedichiamo a tutti quelli che sono venuti a seguirci”.

La soddisfazione del Sindaco Fiorita

“Anche oggi la Città di Catanzaro ha dimostrato la sua passione, il suo tifo sempre corretto, la sua grande sportività. Una bellissima cornice di pubblico ha accompagnato la partita Italia Polonia nel nostro modernissimo e bellissimo stadio Ceravolo. Abbiamo dimostrato di essere pronti a grandi sfide e a grandi sogni”. Così il Sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita sui social.