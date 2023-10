Catanzaro-Feralpisalò, tutto pronto per la prevendita: prezzi e info del match di sabato

StrettoWeb

La società US Catanzaro 1929 comunica le modalità di vendita dei tagliandi d’ingresso per l’incontro US Catanzaro – Feralpisalò, in programma alle ore 16:15 di sabato 21 ottobre 2023 allo stadio “Ceravolo” di Catanzaro e valida quale 10^ giornata della Serie BKT 23\24. La vendita dei tagliandi inizierà alle ore 15:00 di lunedì 16 ottobre 2023 secondo le modalità operative sotto riportate: On-line su sport.ticketone.it; Rivendite ticketone abilitate su tutto il territorio nazionale (consultare il sito per cercare la rivendita più vicina).

Così in una nota il Catanzaro comunica che già nel primo pomeriggio sarà attiva la prevendita per il match di sabato pomeriggio tra Catanzaro e Feralpisalò. Obiettivo dei giallorossi, in casa contro il fanalino di coda – che ha ufficializzato il nuovo allenatore, Emiliano Bonazzoli – è di continuare nella striscia di vittorie dopo i due colpacci esterni di Genova e Bolzano.

I prezzi dei biglietti di Catanzaro-Feralpisalò

Curva Est Ospiti € 15,00

Curva Ovest M.C. € 15,00 Intero – € 12,00 Ridotto – € 6,00 Ridotto U. 0/12

Distinti € 25,00 Intero – € 20,00 Ridotto – € 10,00 Ridotto U. 0/12

Tribuna Lat. Ovest € 35,00 Intero – € 25,00 Ridotto – € 12,00 Ridotto U. 0/12

Tribuna Lat. Est € 35,00 Intero – € 25,00 Ridotto – € 12,00 Ridotto U. 0/12

Tribuna Cen. Sup.\Inf. € 50,00 Intero – € 40,00 Ridotto – € 20,00 Ridotto U. 0/12

Tribuna Vip € 80,00 Intero – € 60,00 Ridotto – € 60,00 Ridotto U. 0/12

Ridotto generico per 13/17 anni / over 65 / donne

Ridotto 0/12 per 0/12 anni

*Al prezzo del singolo biglietto sarà applicato un diritto di prevendita aggiuntivo.

Si ricorda che, all’atto dell’acquisto del biglietto ed all’entrata nel settore, bisognerà presentare un documento d’identità valido (anche per i minori). La società al fine di evitare lunghe code presso il botteghino dello stadio il giorno gara consiglia sempre di prediligere l’acquisto dei biglietti tramite i punti vendita abilitati o in modalità online tramite il sito ufficiale di ticketone.it

Info e settore ospiti

I biglietti per il settore ospiti saranno disponibili, a partire dalle ore 12:00 di mercoledì 18 ottobre 2023 e fino alle ore 19:00 di venerdì 20 ottobre 2023 (salvo diverse disposizioni del locale GOS), presso i seguenti punti vendita:

Rivendite ticketone abilitate sul proprio territorio (consultare il sito per cercare la rivendita più vicina).

L’acquisto del biglietto implica l’accettazione del ‘Codice comportamentale e di regolamentazione della cessione dei titolo di accesso alle manifestazioni calcistiche’ adottato dalla società US Catanzaro 1929, nonché il regolamento d’uso dello stadio ‘Ceravolo” disponibili sul sito ufficiale della Società US Catanzaro 1929.

Si informa inoltre la tifoseria abbonata alla seguente stagione sportiva che per l’ingresso allo stadio saranno valide le nuove tessere fin qui rilasciate e le ricevute cartacee ed il segna posto consegnate all’atto dell’acquisto.

Si specifica inoltre che nei giorni di venerdì 20 (dalle 10:00 alle 18:00) e sabato 21 ottobre 2023 (dalle 10:00 ad inizio gara), presso il botteghino dello stadio Ceravolo si potrà effettuare l’acquisto dei tagliandi, a secondo della disponibilità residua eventualmente ancora a disposizione

Infine, si porta a conoscenza di tutti i sottoscrittori di abbonamenti disabili con accompagnatore che quest’ultimi dovranno obbligatoriamente entrare nel settore di riferimento insieme al disabile. Non verranno quindi autorizzati ingressi singoli.