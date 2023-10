Catania, nipote minaccia: “dammi i soldi o brucio te con tutta la macchina”. La nonna lo denuncia

StrettoWeb

A Catania un ragazzo di 24 anni è stato posto agli arresti domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico. Le motivazioni sono maltrattamenti in famiglia ed estorsione aggravata nei confronti della nonna, che lo aveva in affido sin dalla tenera età e che ha continuato a prendersi cura di lui anche dopo il raggiungimento della maggiore età, quando il giovane era andato a vivere da solo in altro appartamento.

Le indagini dei carabinieri sono cominciate dopo una denuncia presentate il 4 settembre scorso dall’anziana donna di 72 anni, che aveva riferito di essere da circa un anno vittima di ripetuti maltrattamenti e richieste di denaro da parte del nipote. Nel corso dell’ultimo anno il ragazzo avrebbe chiesto insistentemente ogni giorno alla nonna 15 euro per il pranzo e di 15 euro per la cena, oltre a chiedere altri per la mattina in quanto doveva recarsi a lavoro. Nonostante ciò il 24enne avrebbe accumulato debiti al negozio di alimentari puntualmente saldati dalla nonna.

La situazione si è fatta ancora più complessa col passare del tempo: il giovane avrebbe infatti ingiuriato e minacciato la nonna se non gli avesse dato ancora soldi. In un episodio le avrebbe detto: “se non mi dai i soldi, do fuoco a te e a tutta la macchina”.