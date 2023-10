Catania, maxi sequestro a imprenditore che gestisce supermercati | DETTAGLI

StrettoWeb

Nell’ambito di articolate attività di indagine coordinate da questa Procura della Repubblica, Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania nei giorni scorsi hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca emesso dal G.I.P. del Tribunale etneo nei confronti di un soggetto, indagato per il reato di omessa dichiarazione fiscale, per un ammontare complessivo di circa 1 milione di Euro.

Nel dettaglio, le indagini, condotte dal I Gruppo della Guardia di Finanza di Catania, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Catania e, segnatamente, di magistrato appartenente al gruppo specializzato nel contrasto ai reati fiscali, hanno riguardato l’impresa catanese “GE.SA Srl Discount Alimentare” che, negli anni dal 2017 al 2021, ha evaso imposte sui redditi ed IVA per complessivi € 967.991,79.

Gli approfondimenti condotti dai militari della Guardia di Finanza, svolti con attività di polizia economico-finanziaria, hanno permesso di constatare una sistematica e pluriennale omissione degli adempimenti dichiarativi, consentendo alla società di evadere totalmente le imposte dovute sui redditi e sul valore aggiunto.

In particolare, nell’attuale stato del procedimento in cui non è stato ancora instaurato il contraddittorio con la parte, si è appurato che, nonostante la società operasse normalmente nel circuito commerciale, certificando i corrispettivi conseguiti nella vendita al dettaglio e, pertanto, palesando una parvenza di regolarità fiscale, di fatto non adempiva agli obblighi tributari dichiarativi e, conseguentemente, di versamento delle imposte dovute. Con il provvedimento giudiziario, i Finanzieri di Catania hanno eseguito il sequestro preventivo dei seguenti beni:

quote sociali e disponibilità finanziarie della “GE.SA Srl Discount Alimentare” di Catania;

disponibilità finanziarie nella disponibilità di GUGLIELMINO Vincenzo, nato a Catania il 14/10/1962;

un immobile, costituito da civile abitazione, sito in Catania;

n. 4 autovetture e n. 1 motociclo.

L’attività investigativa in questione si inquadra nel più ampio quadro delle azioni svolte da questa Procura e dalla Guardia di Finanza volte al contrasto dei fenomeni evasivi delle imprese operanti nel tessuto economico provinciale.