Catania, ecco come sarà il nuovo Porto

Un bando di oltre 317 milioni di euro per riorganizzare i porti di Catania e Augusta. “L’obiettivo è quello di incrementare e migliorare i servizi, realizzare infrastrutture nuove e all’avanguardia, riorganizzare complessivamente le aree, abbellire e ammodernare gli approdi, riscoprendo il rapporto con la città, e adeguarli a standard europei e internazionali grazie a nuova visione e gestione dei porti di Catania e Augusta”, spiega l’Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia orientale, che ha messo in campo “ingenti somme e una serie di azioni sinergiche, a cominciare dall’addio ai container etnei che saranno trasferiti nel molo augustano, pronto per rilanciare il suo ruolo di terminal ‘Core’ nell’ambito del corridoio scandinavo-mediterraneo e dalla gara pubblicata oggi su attività generali rivolte all’utenza”.

“I contenitori da Catania saranno trasferiti ad Augusta, porto Core della Sicilia orientale, grazie anche alla realizzazione del binario ferroviario (progetto già approvato) e al terminal gnl (gas naturale liquefatto), che sarà affidato a privati nei prossimi anni. Nella zona liberata nascerà il terminal contenitori, un project cargo (chiaramente rivolto agli impianti eolici) e general cargo con un importante piano di investimenti e occupazionale, che darà grande prospettiva oltreché lustro ad Augusta. Concessioni anche per le imprese Fac e Poseidon, che imbarcano lo zolfo prodotto dalla lavorazione dei petroli nelle raffinerie della rada”, rimarca il presidente Di Sarcina.

“È ora che il porto di Catania si apra ancora di più alla città e siamo pronti ad apprezzarlo nelle sue nuove vesti e viverlo appieno, come già avviene nelle grandi città di mare europee. Lo spostamento dei container e le altre progettualità dell’Authority, condivise con la nostra amministrazione, sono tappe essenziali di un percorso lungo e complesso, i cui primi risultati si vedranno già nel 2024”, evidenza il sindaco di Catania, Enrico Trantino.