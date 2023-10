Caso Saguto: ex giudice arrestata dimessa da clinica, in corso trasferimento in carcere

StrettoWeb

Palermo, 20 ott. (Adnkronos) – E’ stata dimessa dalla clinica in cui era ricoverata ed è in corso il trasferimento in carcere per l’ex giudice Silvana Saguto, arrestata questa sera dopo la sentenza parzialmente definitiva della Corte di Cassazione. L’ex magistrata era ricoverata nella clinica Margherita per un problema di salute ma è stata dimessa dopo la cattura. Sta per essere portata nel carcere Pagliarelli, dove c’è la sezione femminile.