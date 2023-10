Caldo estremo in Sicilia, scuole chiuse a Cefalù

StrettoWeb

Per contrastare l’ondata di calore che sta investendo la Sicilia in queste ore e per tutelare la salute degli studenti, oltre che dei genitori che si spostano dall’intero comprensorio madonita, il sindaco di Cefalù Daniele Tumminello ha firmato un’ordinanza che prevede la chiusura delle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado nel territorio di Cefalù per venerdì 20 ottobre 2023.