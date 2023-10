Calcio, la Virtus Messina inizia bene: vittoria di misura nel finale contro Emmegi Torregrotta

StrettoWeb

E’ iniziato il Campionato di 3ª Categoria, la Virtus Messina ha l’obiettivo di migliorare la posizione conquistata lo scorso anno e, quindi, mira al salto di categoria. La prima si è giocata in casa, al “Bonanno” dell’Annunziata contro l’Emmegi Torregrotta. Gara iniziata in notevole ritardo per problemi legati al campo da gioco e ben diretta dal direttore di gara Vincenzo Chiarella della sezione di Messina.

La partita vede la Virtus Messina tenere palla e cercare di sfondare la difesa del Torregrotta che, invece, si affaccia nella metà campo dei locali solo con qualche raro contropiede. Al 16′ del primo tempo Milizgai della Virtus atterra l’ala sinistra avversaria provocando l’ammonizione. A fatica l’Emmeggi Torregrotta riesce rintuzzare gli attacchi dei messinesi che, alla fine, possono contare ben 8 calci d’angolo contro l’unico degli avversari. Nel primo tempo la Virtus Messina calcia più volte verso la porta avversaria con Sumareh e Cucinotta, ma i tiri vengono respinti dal portiere Boscia o finiscono fuori dallo specchio della porta.

Nel secondo tempo gli allenatori danno il via ai cambi, al fine di poter avere la meglio sugli avversari. Al 75′ brutto scontro di gioco (nuca contro nuca) tra Sumareh e il difensore Italiano del Torregrotta, quest’ultimo ha la peggio, tanto da dover ricorrere prima alle cure dei sanitari sul posto e, successivamente, essere portato presso una struttura ospedaliera. La gara riprende dopo alcuni minuti senza i due calciatori. Nella Virtus Messina entra Centorrino che, dopo 5 minuti, all’81’ batte a rete, il portiere respinge, ma l’attaccante è il più lesto di tutti ed insacca. Alla Virtus Messina non resta altro che controllare la gara, senza correre nessun pericolo.

VIRTUS MESSINA-EMMEGI TORREGROTTA 1-0

Marcatore: 81′ Centorrino

Virtus Messina: Fumia,, Caruso, Cucinotta, Di Amico (72′ Brancato), Kagni, Milicia (65′ Pileggi), Panto’ A, (65′ Di Lorenzo), Panto N., Paratore (60′ Coppolino), Sandi, Sumareh (76′ Centorrino). A disposizione: Vizzi, Costa, De Leo, Galletta. All. N.Trischitta

Emmegi Torregrotta: Boscia, Spadaro, Italiano (76′ Bisazza), Vivera, Arno’, La Rosa (76′ Mamola), De Pasquale (87′ Famà), Lipari (53′ Gambino), Baccherini, Mundo (53′ Stanghellini), Salvadore, A disposizione: Militello, Barbera, Mamola, Visalli, Bisazza, Pino, Staghellini, Famà, Gambino, Arnò. All.A.Lombardo

Arbitro: Vincenzo Chiarella sez. Messina

Note – Ammoniti: 16′ Kagni e 94′ Pileggi (Virtus Messina). 40′ Famà (Emmegi Torregrotta). Angoli: 8-1. Recupero: 2′ – 4′.