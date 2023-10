Calcio da tavolo: il Messina Table Soccer torna a giocare e si prepara alla Serie B

StrettoWeb

A distanza di dodici mesi il Messina Table Soccer torna, nel weekend, alla sede federale FISCT di San Benedetto del Tronto, per affrontare il girone di andata della Serie B, riconquistata ad ottobre del 2022, dopo quattro anni di assenza. Al PalaSpeca si disputeranno le gare di A, B e C (divisa in due gironi), per un totale di 48 squadre. In Serie B, dopo il girone di ritorno che si disputerà ad aprile, sono previste tre promozioni (1a e 2a classificate direttamente più playoff fra 3a e 4a) e tre retrocessioni (11a e 12a classificate direttamente più playout fra 9a e 10a).

Il sestetto giallorosso sarà ancora una volta formato da Cesare, Alessandro e Riccardo Natoli, quest’ultimo fresco vincitore del titolo Europeo a squadre Under 20, Armando Giuffrè, Salvo Riggio e l’esperto Rosario Ifrigerio. Si comincia sabato: al primo turno subito un avversario tosto per il team peloritano, la Stella Artois Milano, retrocessa l’anno passato dalla serie A. Alla seconda giornata altro ostacolo duro, il Casale, squadra favorita per la promozione nella massima serie. Al terzo turno scontro con Anacapri, al quarto altra gara difficile contro Master Sanremo, squadra esperta anch’essa retrocessa dalla A. Alla quinta giornata l’avversario sarà il Brescia, alla sesta derby contro il Catania, altra neo-retrocessa dalla Serie A; gara fra siciliane che concluderà gli incontri del sabato.

La domenica si riprenderà con il settimo turno, sfida contro i livornesi del Labronico, ottava giornata gara contro SPQR Roma, poi Tiger Lab Bologna al nono turno, i toscani del Subbuteo Sombrero alla penultima giornata ed infine gara contro Aosta, che chiuderà il girone di andata. Il Messina è pronto ad affrontare ottimi avversari in una categoria da sempre molto dura, sapendo benissimo che come valori in campo non è secondo a nessuno.