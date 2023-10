Calcio: Spalletti, ‘non snobbiamo Malta, in Inghilterra per la nostra partita’

StrettoWeb

Firenze, 9 ott. – (Adnkronos) – “Abbiamo di fronte due partite difficilissime in cui, attraverso comportamenti ben visibili, possiamo dare forza all’immagine di questa nazionale. Non snobbiamo nessuno e non abbiamo difficoltà a presentarci a Londra contro quelli che hanno inventato questo sport a fare la nostra partita”. Lo dice il ct della nazionale, Luciano Spalletti, in conferenza stampa dal raduno azzurro di Coverciano, in vista delle partite contro Malta e Inghilterra di qualificazione a Euro 2024