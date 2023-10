Calcio: Spalletti, ‘essere in nazionale è un dono, ora andare oltre e non pensare a ieri’

StrettoWeb

Bari, 13 ott. – (Adnkronos) – “Ci sono tanti giovani che sognano di vivere quello che stiamo vivendo noi e non possono. Noi dobbiamo riconoscere di aver ricevuto questo dono, se qualcuno non lo sa riconoscere bisogna metterci mano: ci sono molti ragazzi che soffrono, molti giovani in difficoltà che non possono avere questi privilegi e questo stato di vita che ti dà tutto quello che è possibile ricevere”. Così il ct della nazionale italiana Luciano Spalletti in conferenza stampa alla vigilia del match con Malta, valido per le qualificazioni a Euro 2024.

“Ora dobbiamo andare oltre -sottolinea il ct-, noi domani saremo prontissimi ad agire, perché sappiamo l’importanza della partita e non possiamo portarci dietro delle cose, o rimanere incastrati a quello che è successo ieri sera. Dobbiamo liberarci da queste cose qui, abbiamo il nostro percorso da fare”, aggiunge il ct azzurro.