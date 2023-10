StrettoWeb

Torino, 2 ott. – (Adnkronos) – Pareggio per 0-0 tra Torino e Verona nel posticipo della settima giornata di Serie A, disputato allo stadio Olimpico-Grande Torino. In classifica i granata agganciano al nono posto con 9 punti Frosinone, Monza e Sassuolo, mentre i gialloblù salgono a quota 8 e sono in tredicesima posizione com Genoa e Roma.