Reggio Emilia, 28 ott. -(Adnkronos) – Sassuolo e Bologna pareggiano 1-1 in un match valido per la decima giornata di Serie A, disputato al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Al vantaggio rossoblù con Zirkzee al 3′, replica Boloca al 44′. In classifica i felsinei salgono al 7° posto a quota 15, mentre i neroverdi sono tredicesimi insieme al Genoa con 11 punti.