Calcio: Serie A, Bologna-Empoli 3-0, decide la tripletta di Orsolini**

StrettoWeb

Bologna, 1 ott. (Adnkronos) – Il Bologna, dopo il pari con il Monza, trova tre punti importanti contro l’Empoli in casa. La squadra di Thiago Motta si impone 3-0 sull’Empoli di Andreazzoli, grazie alla tripletta di un ispirato Orsolini, e sale a 10 punti in classifica, e nella prossima sfida se la vedrà con l’Inter a San Siro, mentre i toscani, nonostante la buona gara, restano a 3 punti con 6 ko in sette gare. Per la gara del Dall’Ara Thiago Motta punta su Zirkzee punta centrale, appoggiato da Ferguson trequartista, Orsolini e Ndoye sugli esterni. Mentre Andreazzoli in attacco rilancia Caputo con Cambiaghi e Baldanzi a supporto.