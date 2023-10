StrettoWeb

Roma, 20 ott. – (Adnkronos) – Buone notizie per la Roma, in vista del lunch match di domenica contro il Monza. Il difensore central Chris Smalling, fermo dal 1° settembre per l?infortunio patito contro il Milan, si è allenato con i compagni senza problemi e dovrebbe essere convocato dall’allenatore José Mourinho per la partita contro i brianzoli.