Calcio: Nations League, azzurre preparano match con Svezia, Lenzini ‘vogliamo rifarci’

Firenze, 28 ott. – (Adnkronos) – Il giorno dopo la sconfitta di misura contro le Furie Rosse, l?Italia è subito scesa in campo a Coverciano per iniziare a preparare il match in casa della Svezia. La beffa con la Spagna, arrivata a un soffio dal 90?, non ha scalfito il morale delle Azzurre, consapevoli – come sottolineato dal Ct – di poter guardare al futuro con ottimismo. L?allenamento odierno ha permesso alle calciatrici di recuperare le energie fisiche e mentali in vista del quarto appuntamento del girone di Nations League, in programma martedì alle 18.30 (diretta su Rai 2) al Malmö New Stadium.

La Nazionale è pronta a ripartire dallo spirito mostrato con la Roja e dagli applausi del pubblico di Salerno. Un concetto ribadito questa mattina anche da Martina Lenzini, che all?Arechi ha giocato titolare per la terza volta consecutiva, raggiungendo così la venticinquesima presenza in azzurro. ?Abbiamo resistito per quasi tutta la gara e tenuto testa alle campionesse del mondo in carica – ha dichiarato il difensore della Juventus – dobbiamo essere orgogliose di averle affrontate in questo modo, con il giusto atteggiamento e dimostrando coraggio?.

Contro la selezione che guida il ranking Fifa, reduce dalla vittoria di ieri con la Svizzera (rete di Eriksson), servirà un?altra grande prestazione. Un successo permetterebbe all’Italia di raggiungere la squadra allenata da Gerhardsson a quota sei punti e continuare così il duello a distanza per il secondo posto nelle ultime due giornate del raggruppamento in programma a dicembre. ?Ci aspetta un altro impegno molto difficile – ha aggiunto la 25enne – c?è ancora amarezza per come è finita un mese fa. Anche in quell?occasione abbiamo perso 1-0 creando però tante occasioni da gol, quindi vogliamo andare a riprenderci quello che abbiamo lasciato a Castel di Sangro?.

Seguendo le indicazioni di Andrea Soncin e del suo staff, le Azzurre sono pronte a sostenere e superare il nuovo esame scandinavo. I precedenti sorridono alla Svezia, che ha vinto 17 dei 26 confronti disputati, ma l?Italia è sulla strada giusta e, anche al cospetto delle nazionali più forti, sa di poter sognare in grande. ?Il mister – ha concluso Lenzini – ci chiede di avere coraggio perché questo gruppo ha i mezzi per fare bene e per poter dimostrare che le parentesi negative degli ultimi anni sono ormai alle spalle. Sono certa che affronteremo i prossimi impegni con grande fiducia?.