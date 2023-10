Calcio: Mourinho, ‘mia assenza in panchina non fa grande differenza’

StrettoWeb

Roma, 4 ott. – (Adnkronos) – “Ho fiducia nei giocatori e nello staff. Non stare in panchina può avere un piccolo impatto però non voglio andare oltre questo, dipende anche da come va la partita. Abbiamo vinto o perso con me fuori dalla panchina. Non penso che questo possa fare una grande differenza”. Lo dice l’allenatore della Roma, Josè Mourinho, in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League contro il Servette, dove non sarà in panchina perché squalificato.

“Dopo la partita contro il Frosinone e dopo la vittoria contro l’Empoli, che con un altro allenatore sarebbe stata esalta visto il 7-0, non eravamo tutti bravissimi. Alla stessa maniera non siamo tutti scarsi quando perdiamo -aggiunge il tecnico portoghese-. Il nostro lavoro non è cambiato dopo la vittoria contro il Frosinone, perché abbiamo lavorato su quello che abbiamo fatto bene e su quello che abbiamo fatto male. Ovviamente è più facile lavorare sulle cose positive perché migliora autostima e fiducia. Però non puoi ignorare le cose che hai sbagliato e che devi far meglio. Oggi abbiamo lavorato in vista del Servette. Fase difensiva, offensiva, senza grande intensità ovviamente”.