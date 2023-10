StrettoWeb

Londra, 28 ott. – (Adnkronos) – Vittoria senza problemi per l’Arsenal che in casa rifila una ‘manita’ allo Sheffield United, surclassato 5-0 grazie alla tripletta di Nketiah a segno al 28′, 50′ e 58′. A completare l’opera i gol di Vieira all’88’ e Tomiyasu al 96′. In classifica i Gunners si portano a quota 24, due punti in meno della capolista Tottenham dopo 10 giornate.