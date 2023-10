Calcio, giovanili Junior Sport Lab: l’Under 17 guida la classifica, perde l’Under 15

StrettoWeb

Bilancio in perfetta parità per la Junior Sport Lab nella 2ª giornata dei campionati regionali giovanili di calcio a 11. L’Under 17 guidata in panchina da Carmelo Emanuele ha vinto per 4-3 in trasferta la scoppiettante sfida contro l’Or.Sa. Promosport. Al termine di una girandola di emozioni, decisivi sono risultati la doppietta di Andrea Cipriano ed i gol di Giuseppe Scornavacche e Giuseppe Andrea Passalacqua. Spettacolare, in particolare, la prima rete di Cipriano, che ha fatto partire dalla distanza una staffilata mancina indirizzata proprio sotto l’incrocio dei pali. Per la JSL si tratta del secondo successo di fila dopo quello conquistato all’esordio ai danni della Folgore Milazzo.

Sconfitta di misura (2-1), invece, l’Under 15 affidata al tecnico Matteo Aquilia, uscita battuta dal campo del Torregrotta. Neroverdi in vantaggio al 21’ con il preciso diagonale di Vincenzo Contenta. Spinella va vicino al raddoppio, ma sono poi i torresi a ribaltare la situazione, pareggiando i conti grazie alla rete di Bambaci, a segno sottomisura, per poi operare il sorpasso, ad inizio ripresa, quando il neo entrato Gavrila realizza in mischia. Spinella due volte e ancora Contenta non riescono a impattare nei restanti minuti di gioco. Sabato l’U15 ospiterà (ore 18.30) la Gi.Fra Milazzo, mentre domenica (ore 10.00) i ragazzi dell’U17 saranno impegnati sul sintetico dei coetanei del Torregrotta.

Risultati Under 17: Comprensorio del Tindari-Valle del Mela 0-3; Or.Sa. Promosport-Junior Sport Lab 3-4; Jonica-Play Soccer School 4-0; Gi.Fra Milazzo-Academy Barcellona 2-2; Messana-Fair Play Messina 1-4; Folgore Milazzo-Torregrotta 1-0.

Classifica Under 17: Junior Sport Lab 6; Academy Barcellona, Jonica e Valle del Mela 4; Fair Play Messina, Messana e Folgore Milazzo 3; Gi.Fra. Milazzo, Torregrotta e Comprensorio del Tindari 1; Play Soccer School e Or.Sa. Promosport 0.

Risultati Under 15: Real Gescal-Invictus Fc 3-2; Torregrotta-Junior Sport Lab 2-1; Play Soccer School-Comprensorio del Tindari 0-2; Stella Nascente-Folgore Milazzo 4-1; Messina-Vivi Don Bosco 2-1. Riposavano: Gi.Fra. Milazzo e Giovanile Rocca.

Classifica Under 15: Stella Nascente e Messina* 6; Comprensorio del Tindari, Real Gescal E Torregrotta 4; Vivi Don Bosco e Folgore Milazzo 3; Gi.Fra Milazzo 1; Junior Sport Lab, Giovanile Rocca, Invictus e Play Soccer School 0. *f.c.