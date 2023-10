Il calcio italiano ora trema, dalle chat di Fagioli spuntano altri nomi: sono una decina

StrettoWeb

Il calcio italiano adesso trema. Dall’indagine su Fagioli alla bomba di Corona, la vicenda si allarga sempre più a macchia d’olio e rischia di aprire una crepa clamorosa. Il giovane centrocampista della Juventus è indagato per aver scommesso su partite di calcio su piattaforme illegali: ha ammesso e si è autodenunciato, consegnando il telefono. E qui casca l’asino.

Come riportato da Repubblica, infatti, dalle chat del giocatore emergono nuovi dettagli: oltre a lui spuntano fuori almeno una decina di nomi, tra cui quelli di Tonali e Zaniolo, svelati ieri da Fabrizio Corona e costretti a lasciare il ritiro della Nazionale a Coverciano dopo essere stati ascoltati dalla Polizia. Il quotidiano non fa nomi, oltre a quelli resi pubblici, ma riferisce di un altro calciatore della Juve di seconda fascia. Dalle chat, precisa Repubblica, non ci sono prove che Tonali e Zaniolo abbiano scommesso, ma “i messaggi sembrano inequivocabili: Tonali avrebbe giocato su worldgame365.me e Zaniolo su Evoz9.fx-gaming. net, entrambe illegali”. Il problema qui, a differenza di quanto accaduto in passato in Italia e non solo, non è il calcioscommesse in quanto tale, cioè lo scommettere su una partita di una propria squadra, ma il farlo su piattaforme illegali.

Altra bomba di Corona

Intanto Corona, dopo la bomba di ieri, a cui ha fatto seguito l’arrivo della Polizia a casa sua e il passaggio in Questura per essere ascoltato, ha parlato a Sportitalia svelando altri retroscena: “la Juventus sapeva di Fagioli dal primo agosto, quando è uscita la notizia non l’ha portato in Tournée e ha cercato di pulirlo, omettendo di denunciare. Questo è un reato da retrocessione. Sto facendo un’inchiesta pulita al pari della Magistratura. Non sono coinvolti arbitri e allenatori. Se dovessero ammazzarmi sarei contento: sarebbe la fine di una storia bruttissima”.