Calcio: Garcia, ‘ko con il Real deve darci forza e consapevolezza ma dobbiamo curare i dettagli’

Napoli, 6 ott. – (Adnkronos) – Il match di Champions League con il Real Madrid “deve darci forza e consapevolezza, perché la prestazione ci consente di pensare di poter affrontare alla pari un club di livello mondiale quale è il Real. Sicuramente avremmo dovuto curare meglio i dettagli, soprattutto nelle occasioni dei gol subiti, ma possiamo crescere in questo senso”. L’allenatore del Napoli Rudi Garcia torna con queste parole sulla sconfitta per 3-2 contro il Real Madrid in Champions League. “La gara di martedì dimostra che siamo forti e competitivi, adesso dobbiamo mettere in campo queste certezze anche domenica, ma con più determinazione in fase difensiva”, aggiunge il tecnico francese.